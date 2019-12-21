Рекордная сумма: сколько Малахов заплатил мужу Лолиты за копание в грязном белье

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Последнее: В столичном департаменте СМИ и рекламы прокомментировали проекции с изображением Иосифа Сталина и подписью: «Я вернусь», которые ранее появились на фасадах зданий в Москве. Самовольное размещение проекций портрета Сталина там назвали незаконным. «Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания – сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть […]
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