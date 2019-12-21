Астрономы обнаружили новый вид экзопланет с низкой плотностью

Астрономы обнаружили новый вид экзопланет, обладающих низкой плотностью, а также внешне напоминающих сладкую вату. Данные о космических телах были получены благодаря телескопу Hubble.
Новые объекты обнаружены в системе Kepler 51. Они совершают вращение вокруг звезды подобно процессу, происходящему в Солнечной системе. Однако сами небесные тела имеют очень низкую плотность. В своей научной работе авторы сравнивают их со сладкой ватой, так как, несмотря на размер, масса экзопланет очень низкая. По размерам объекты довольно крупные, исследователи сопоставляют их с Юпитером.
В процессе анализа космических тел исследователи предполагали найти воду, но атмосферы планет закрыты непрозрачным веществом. Специалисты предполагают, что объекты состоят из водорода и гелия. Мешает проанализировать находку метановая дымка. Газовая оболочка планет уменьшается с огромной скоростью, если этот процесс будет происходить еще некоторое время, то объем космических тел значительно сократится.
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