Газпром раскрыл условия контракта с Нафтогазом

Транзитный договор между Нафтогазом и Газпромом может быть подписан на пять лет, сообщили в российской компании.
В Газпроме сообщили также, что объем транзита через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров, передает ТАСС.
Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что «россияне предлагали 35 млрд кубометров, удалось выйти на 40», передает РИА «Новости».
Газовые договоренности, по информации источников, якобы также предусматривают повышение тарифа на транзит, 3 млрд долларов за по решению Стокгольмского арбитража «живыми» деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.
Между тем, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook, что организация продолжит переговоры с Газпромом о транзите газа в Вене. На этих переговорах планируется реализовать политические договоренности, достигнутые между сторонами.
Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что новый пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, как ожидается, будет заключен до Нового года.
По его словам, РФ и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет. В Киеве уточняли, что новых переговоров для подписания контракта не потребуется.
Источник в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что РФ согласилась выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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