Газпром раскрыл условия контракта с Нафтогазом

21.12.2019, 12:30, Новости дня

Транзитный договор между Нафтогазом и Газпромом может быть подписан на пять лет, сообщили в российской компании.

В Газпроме сообщили также, что объем транзита через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров, передает ТАСС.

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что «россияне предлагали 35 млрд кубометров, удалось выйти на 40», передает РИА «Новости».

Газовые договоренности, по информации источников, якобы также предусматривают повышение тарифа на транзит, 3 млрд долларов за по решению Стокгольмского арбитража «живыми» деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.

Между тем, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook, что организация продолжит переговоры с Газпромом о транзите газа в Вене. На этих переговорах планируется реализовать политические договоренности, достигнутые между сторонами.

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что новый пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, как ожидается, будет заключен до Нового года.

По его словам, РФ и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет. В Киеве уточняли, что новых переговоров для подписания контракта не потребуется.

Источник в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что РФ согласилась выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.



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