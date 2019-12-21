Зеленский, Гончарук, Кароль и Осадчая. Партия «Слуга народа» отгуляла новогодний корпоратив

Вечером 20 декабря в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – «CHI» в КВЦ «Парковый» партия «Слуга народа» опраздновала новогодний корпоратив. Об этом сообщает «Украинская правда».

На территорию «Паркового» депутатов пропускали только по спискам.

На корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президена Сергей Шефир.

Также на мероприятие приехали премьер-министр Алексей Гончарук и некоторые чиновники: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Фотографиями с корпоратива поделилась в Facebook нардеп Елена Мошенец.

«Подводим итоги невероятного 2019-го и планируем еще лучший 2020-й. «Слуга народу» – вы лучшие!» – написала она.

https://www.facebook.com/elena.moshenets/posts/10218137267956827

Она опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым и другими коллегами.

https://www.facebook.com/elena.moshenets/posts/10218137332798448

Также разместила фото с новогоднего корпоратива нардеп Лиза Богуцкая.

«Сегодня была на нашем (родном) «слуганародовском» корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис президента. А на сцене – концерт. Поздравление с прошлым и будущим были полны юмора», – прокомментировала Богуцкая.

Я раньше видела фотки и видео с разных парламентско-партийных корпоративов. Честно говоря, каждый раз мне думалось, что… Posted by Liza Bogutskaya on Reede, 20. detsember 2019

Журналисты «Радио Свобода» сняли, как депутатов ждали на корпоративе с огромными букетами роз.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода Україна / YouTube

По данным «Обозревателя», входной билет на мероприятие стоил 2 500 гривен. Гостей развлекали певицы Тина Кароль и Jerry Heil, ведущей была Екатерина Осадчая. В ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1 850 гривен и виски по 35 000 грн за бутылку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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