Анфиса Чехова была разочарована ложными прогнозами астролога на 2019 год

Сегодня ведущая отмечает 42-летие, принимая поздравления от коллег и поклонников. Анфиса Чехова пояснила журналистам, что была разочарована прогнозами астролога на 2019 г, так как они оказались ложью.
Звезда посещает специалистов, чтобы узнать о будущем, так что позитивно восприняла информацию о поездке в Ванкувер. Чехова не сомневалась, что ее ждет самый лучший год в жизни, вот только реальность оказалась иной. Ведущая пережила внутреннее разочарование своей деятельностью, после чего даже потеряла интерес к работе.
Потом знаменитость осознала, что это способствовало сохранению душевного счастья, так как жизнь нельзя назвать сплошным позитивом. Чехова посоветовала поклонникам не обращать внимания на позитив в прогнозах, так как можно получить стресс из-за несбывшихся надежд, но человек способен все изменить в лучшую сторону. В конце звезда добавила, что физически ощущает себя 30-летней, а ментально перешагнула порог 80-летия.
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