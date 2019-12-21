Вадим Манукян: «Представлять Россию на «Евровидении» может протеже Лепса Александр Панайотов»

В 2020 году международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдёт в Нидерландах, но кто на нём будет представлять Россию пока достоверно неизвестно. Член экспертного совета по информационному развитию при Госдуме Вадим Манукян высказал мнение, что в Роттердам может поехать Александр Панайотов — протеже Григория Лепса.
По данным Вадима Манукяна, Лепс уже обращался к руководству Первого канала по поводу готовности Александра Панайотова выступить на сцене «Евровидения». При поддержке именитого продюсера поездка в Нидерланды в качестве представителя РФ вполне возможна, поскольку на данный момент серьёзно о желании участвовать в конкурсе никто не заявлял. Манукян с уверенностью говорит, что Панайотов – реальный кандидат и достойно сможет выступить, если его утвердят.
Ранее о желании участвовать в «Евровидении» говорила «поющая ведущая» Ольга Бузова. Также возможным представителем называют Диму Билана, уже дважды выступавшего в международном вокальном состязании. Других кандидатур пока нет, но Манукян не исключает вероятности их появления после Нового года, а пока больше всего шансов имеет воспитанник Григория Лепса.
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