Вадим Манукян: «Представлять Россию на «Евровидении» может протеже Лепса Александр Панайотов»

21.12.2019, 12:21, Разное

В 2020 году международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдёт в Нидерландах, но кто на нём будет представлять Россию пока достоверно неизвестно. Член экспертного совета по информационному развитию при Госдуме Вадим Манукян высказал мнение, что в Роттердам может поехать Александр Панайотов — протеже Григория Лепса.
По данным Вадима Манукяна, Лепс уже обращался к руководству Первого канала по поводу готовности Александра Панайотова выступить на сцене «Евровидения». При поддержке именитого продюсера поездка в Нидерланды в качестве представителя РФ вполне возможна, поскольку на данный момент серьёзно о желании участвовать в конкурсе никто не заявлял. Манукян с уверенностью говорит, что Панайотов – реальный кандидат и достойно сможет выступить, если его утвердят.


Ранее о желании участвовать в «Евровидении» говорила «поющая ведущая» Ольга Бузова. Также возможным представителем называют Диму Билана, уже дважды выступавшего в международном вокальном состязании. Других кандидатур пока нет, но Манукян не исключает вероятности их появления после Нового года, а пока больше всего шансов имеет воспитанник Григория Лепса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве прошла 20-я акция "2 гвоздики товарищу Сталину" посвященная 140-й годовщине со дня рождения вождя и учителя всех народов.В честь круглой даты было возложено 14 000 алых гвоздик. С Днем Рождения товарища Сталина. С праздником, товарищи! Источник: Colonel Cassad

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика