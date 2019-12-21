Мнение: О договорённостях по транзиту российского газа в Европу

Честно говоря, очень хотелось бы воздержаться от комментариев до обнародования официальных документов, из которых станут известны условия заключённого контракта, но секта свидетелей перемоги над Путиным и кружок путинсливщиков просто вынуждает внести определенную ясность.

Итак, пункт первый: обязательства России перед западными партнерами. В отличии от Украины, РФ всегда выполняет взятые на себя обязательства. Потому поставки газа в ЕС должны осуществляться бесперебойно. С учётом того, что СП-2 пока в эксплуатацию не введён, то использование украинской трубы пока ещё необходимо.

Пункт второй: если бы со стороны РФ было принято решение встать в позу и раньше времени превратить украинскую трубу в металлолом, то да, это было бы красиво. Но недальновидно. Ровно потому, что именно это стало бы самым большим подарком для США, которые мечтают посадить ЕС на иглу зависимости от своего сжиженного газа. И которые тут же бы воспользовались моментом, параллельно заявив, что газовая труба — это таки политика, а не экономика.

Пункт третий: ещё три месяца назад Украина и Еврокомиссия хотели заключить транзитный договор на десятилетний срок, зафиксировав «коммерчески жизнеспособные объемы транзита, обеспечивающие инвесторам привлекательность вложения денег в модернизацию украинской ГТС». Плюс, Киев настаивал на транзите 90 миллиардов кубометров.

Достоверно известно, что контракт заключён на 5 лет. Что касается объемов транзита, то (по неподтвержденной информации) он составляет 50-65 (по разным источникам) млрд куб. м в 2020 году и 15-40 (опять-таки, по разным источникам) в последующие 4 года.

А теперь, внимание. По оценкам Нацбанка Украины сокращение транзита газа до 50 миллиардов кубов в 2020 году и до 30 миллиардов в 2021 году вызовет неблагоприятные последствия для украинской экономики, в том числе — падение ВВП.

Так что трубить о перемоге как-то рановато. Равно, как и том, что Россия ещё пять лет будет спонсировать бандеровцев.

Плюс, не стоит забывать, что в том же Киеве сейчас сидит ярый противник этого контракта некто Пётр Алексеевич П., который уже давно предупреждает о том, что «…отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность и в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план».

Так что все не так однозначно. И кто на самом деле перед кем прогнулся — утверждать рановато. Как минимум, до подписания контракта и (ещё раз подчеркну) обнародования его условий.

Впрочем, если кому-то сильно хочется порыдать об очередном «поражении России» или возрадоваться очередной же «перемоге Украины», то для вас есть ещё одна тема: санкции против СП-2, подписанные нынешней ночью Трампом. Правда, там тоже все не так однозначно, но пару часов порыдать и поскакать у вас есть. Потому не упустите свой шанс. Ибо к обеду тема станет уже неактуальна.

Вишенка на торте. Что касается $3 миллиардов:

«В российской компании пояснили, что речь в том числе идет об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме. Согласно вердикту арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $3 млрд. В то же время, как напоминал президент Владимир Путин, Украина должна России аналогичную сумму по еврооблигациям, выкупленным Москвой в 2013 году.

Ранее источник, близкий к российскому правительству, сообщил РБК, что стороны обсуждают вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.»

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: Конт

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