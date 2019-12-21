Власти Москвы объяснили уничтожение граффити с летчицей Екатериной Будановой

21.12.2019, 12:12, Новости дня

Граффити с летчицей Екатериной Будановой закрасили, так как жители проигнорировали собрание собственников для сохранения изображения, боясь, что из-за граффити отложат переселение по программе реновации, сообщили в пресс-службе префектуры Западного округа Москвы.

В пресс-службе сообщили, что в ГБУ «Жилищник района Кунцево» по вопросу изображения на фасаде многоквартирного дома пришло предписание жилищной инспекции о приведении фасада в первоначальный вид или о согласовании изображения с собственниками помещений, передает РИА «Новости».

22 ноября ГБУ выступило «инициатором проведения общего собрания собственников в очно-заочной форме для сохранения изображения».

«По результатам собрания кворум не собран из-за того, что большинством жителей принципиально игнорировалось собрание, аргументируя это, что дом попал в реновацию, а из-за граффити переселение жителей будет откладываться», – рассказали в пресс-службе префектуры.

Ранее стало известно, что портрет военной летчицы Екатерины Будановой на стене дома №3 на одноименной улице в столичном районе Кунцево закрасили якобы по просьбе местных жителей.



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