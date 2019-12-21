«У нее «падучесть»: Садальский о состоянии госпитализированной Максаковой

Вести о том, что 79-летняя звезда попала в больницу,
расстроили и обеспокоили россиян. Журналисты пытались выяснить, что именно
случилось с Людмилой Максаковой. Позвонили артистке, однако та не подтвердила и
не опровергла появившиеся в СМИ слухи.
Репортеры связались с другом и коллегой Народной артистки Станиславом
Садальским. Актер был более дружелюбен.
«Ой! У нее на газеты «падучесть», ненавидит, когда ее
упоминают или какие-либо комментарии просят», – рассмеялся Станислав.
Актер признался, что комментировать состояние здоровья подруги он не хочет. «Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!» – сказал Садальский «МК».
Как писали
«Дни.ру», у Людмилы Максаковой нашли глаукому. Говорилось о том, что
болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько это
необходимо, должны показать результаты обследования.
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Отметим, что скандально известная дочь знаменитости, певица Мария Максакова, на вести о госпитализации
родительницы никак не отреагировала. У Людмилы Максаковой сложные отношения с
наследницей. Три года назад Мария покинула Россию и вместе с мужем беглым
депутатом Денисом Вороненковым переехала в Киев. К сожалению, украинское
счастье вокалистки продлилось недолго: Дениса убили.
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