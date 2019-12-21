«У нее «падучесть»: Садальский о состоянии госпитализированной Максаковой

Вести о том, что 79-летняя звезда попала в больницу,

расстроили и обеспокоили россиян. Журналисты пытались выяснить, что именно

случилось с Людмилой Максаковой. Позвонили артистке, однако та не подтвердила и

не опровергла появившиеся в СМИ слухи.

Репортеры связались с другом и коллегой Народной артистки Станиславом

Садальским. Актер был более дружелюбен.

«Ой! У нее на газеты «падучесть», ненавидит, когда ее

упоминают или какие-либо комментарии просят», – рассмеялся Станислав.

Актер признался, что комментировать состояние здоровья подруги он не хочет. «Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!» – сказал Садальский «МК».

Как писали

«Дни.ру», у Людмилы Максаковой нашли глаукому. Говорилось о том, что

болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько это

необходимо, должны показать результаты обследования.

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Публикация от @dni_rojdeniya_akterov_ 25 Сен 2019 в 7:56 PDT

Отметим, что скандально известная дочь знаменитости, певица Мария Максакова, на вести о госпитализации

родительницы никак не отреагировала. У Людмилы Максаковой сложные отношения с

наследницей. Три года назад Мария покинула Россию и вместе с мужем беглым

депутатом Денисом Вороненковым переехала в Киев. К сожалению, украинское

счастье вокалистки продлилось недолго: Дениса убили.

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