«У нее «падучесть»: Садальский о состоянии госпитализированной Максаковой

21.12.2019, 12:05, Разное

Вести о том, что 79-летняя звезда попала в больницу,
расстроили и обеспокоили россиян. Журналисты пытались выяснить, что именно
случилось с Людмилой Максаковой. Позвонили артистке, однако та не подтвердила и
не опровергла появившиеся в СМИ слухи.

Репортеры связались с другом и коллегой Народной артистки Станиславом
Садальским. Актер был более дружелюбен.

«Ой! У нее на газеты «падучесть», ненавидит, когда ее
упоминают или какие-либо комментарии просят», – рассмеялся Станислав.

Актер признался, что комментировать состояние здоровья подруги он не хочет. «Я ничего вам сказать не могу, потому что она меня убьет!» – сказал Садальский «МК».

Как писали
«Дни.ру», у Людмилы Максаковой нашли глаукому. Говорилось о том, что
болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Насколько это
необходимо, должны показать результаты обследования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @dni_rojdeniya_akterov_ 25 Сен 2019 в 7:56 PDT

Отметим, что скандально известная дочь знаменитости, певица Мария Максакова, на вести о госпитализации
родительницы никак не отреагировала. У Людмилы Максаковой сложные отношения с
наследницей. Три года назад Мария покинула Россию и вместе с мужем беглым
депутатом Денисом Вороненковым переехала в Киев. К сожалению, украинское
счастье вокалистки продлилось недолго: Дениса убили.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве прошла 20-я акция "2 гвоздики товарищу Сталину" посвященная 140-й годовщине со дня рождения вождя и учителя всех народов.В честь круглой даты было возложено 14 000 алых гвоздик. С Днем Рождения товарища Сталина. С праздником, товарищи! Источник: Colonel Cassad

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика