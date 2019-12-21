Ученые: Количество приседаний может определить продолжительность жизни человека

Бразильские исследователи считают, что количество приседаний может помочь определить продолжительность жизни человека. Для этого ими разработан специальный тест.

Специалисты решили соотнести индекс массы тела и возраст, опираясь на данные статистики, утверждающие, для что 65% населения причиной смерти является именно избыточный вес. Сильное ожирение ведет к сокращению сроков жизни на 8 лет, умеренное — на 6, превышение на 3-5 кг отнимает 3 года. Способность присесть определенное количество раз покажет примерное время жизнедеятельности. Для выполнения упражнения необходимо сесть на пол, скрестив ноги, а затем подняться в исходное положение. Непрерывное движение позволит установить возможности человека.

Приседание 7 и больше раз является показателем хорошего здоровья и долгих лет жизни. Возрастные проблемы или недостаточно хорошая физическая форма дадут возможность выполнить задание менее семи раз. При отсутствии должного внимания к состоянию организма весьма вероятно развитие серьезных недугов, например, диабета или проблем сердечно-сосудистого характера, что скажется на течении и сроках жизни.

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