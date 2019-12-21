Ученые: Количество приседаний может определить продолжительность жизни человека

21.12.2019, 12:04, Разное

Бразильские исследователи считают, что количество приседаний может помочь определить продолжительность жизни человека. Для этого ими разработан специальный тест.
Специалисты решили соотнести индекс массы тела и возраст, опираясь на данные статистики, утверждающие, для что 65% населения причиной смерти является именно избыточный вес. Сильное ожирение ведет к сокращению сроков жизни на 8 лет, умеренное — на 6, превышение на 3-5 кг отнимает 3 года. Способность присесть определенное количество раз покажет примерное время жизнедеятельности. Для выполнения упражнения необходимо сесть на пол, скрестив ноги, а затем подняться в исходное положение. Непрерывное движение позволит установить возможности человека.

Приседание 7 и больше раз является показателем хорошего здоровья и долгих лет жизни. Возрастные проблемы или недостаточно хорошая физическая форма дадут возможность выполнить задание менее семи раз. При отсутствии должного внимания к состоянию организма весьма вероятно развитие серьезных недугов, например, диабета или проблем сердечно-сосудистого характера, что скажется на течении и сроках жизни.



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