Камиль Ларин заявил, что в профессии актера важна честность

21.12.2019, 12:04, Разное

Камиль Ларин заявил, что в профессии актера важна честность. Он уверен, что выбирать роль стоит прежде всего не из-за суммы вознаграждения, а по интересу, возникшему к проекту.
Актер пояснил о своем отношении к театральной сцене и кинематографу. Он считает, что честность является обязательной в любой профессии. Прежде всего это зависит от конкретного человека. Он лично соглашался на ту или иную работу только в том случае, если считал проект интересным. В последнюю очередь актер интересовался размером денежного вознаграждения.

Камиль Ларин отметил, что роли в кинематографе, безусловно, приносят большую узнаваемость и популярность. Не исключено, что участие в каком-либо фильме может испортить карьеру. Особенно опасно исполнить отрицательную роль.

Одним из самых успешных проектов, где Камиль Ларин принимал участие кинокритики называют «День выборов». Там актер исполнил роль техника аппаратно-студийного комплекса. После экранизации спектакля творческой группы «Квартет И» к Ларину пришла популярность, пишет Глобал.



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