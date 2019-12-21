Иосиф Пригожин предложил поместить отца Жанны Фриске в психиатрическую клинику

Отечественный музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин недавно пояснил о конфликте между ним и отцом Жанны Фриске. Владимир Борисович настолько испугал оппонента угрозами, что тот предложил поместить его в психиатрическую клинику.

Иосиф Пригожин признаётся, что после конфликта с Владимиром Фриске он начал лучше понимать Дмитрия Шепелева, который уже несколько лет не может прийти к согласию с родственниками умершей от онкологии гражданской супруги. По словам продюсера, он просто высказал мнение, что Наталье Фриске стоит найти собственный стиль и образ, а не пытаться копировать покойную сестру. После этого Владимир Борисович начал проявлять по отношению к нему агрессию, напрямую угрожая «расправой».



Ранее Иосиф Пригожин считал отца Жанны Фриске интеллигентным и воспитанным человеком, но после произошедшего кардинально изменил мнение. В беседе с журналистами продюсер признался, что его испугал уровень угроз, когда Владимир Фриске обещал с ним «разобраться» с помощью оружия. Исходя из этого супруг Валерии задался вопросом о психическом здоровье оппонента, предложив в качестве варианта обратиться к специалистам и пройти лечение в специализированной клинике.

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