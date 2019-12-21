СК: Родченков вносил изменения в базу данных антидопинговой лаборатории

У следствия есть доказательства того, что Григорий Родченков и неустановленные лица намеренно вносили изменения в базу данных московской лаборатории. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
«Подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015—2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям ВАДА в январе текущего года)», — говорится в сообщении СК.
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — заявляют в СК.
По данным следствия, данные, о манипуляциях, о которых заявляет ВАДА, в 2018—2019 годах хранились на компьютерах в Московской лаборатории, у сотрудников которой был к ним доступ.
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