Демократическая партия США отказывается передавать дело об импичменте Трампа в Сенат под предлогом того, что Сенат не будет проводить "честного и объективного расследования". По сути, весь процесс "импичмента Трампа" завис, так как передача дела в Сенат приведет к вполне понятным результатам — республиканцы уже анонсировали, что неприменно оправдают Трампа по обоим пунктам обвинения, а сам процесс будет использован скорее для заслушивания свидетелей, которые докажут фальсификации со стороны лидеров демократов в Палате Представителей, а также участие Байдена и Ко в коррупционных схемах на Украине.

Для демпартии этот сценарий ничего не сулит кроме тотального фиаско, поэтому была выбрана тактика затягивания процесса, чтобы как можно дольше держать в общественном и медийном фокусе тему импичмента, но в тоже время не давать ее логично продолжать, так как продолжение неприменно поставит точку в этой истории. Это еще раз показывает, что тему импичмента Трампа разыгрывают с негодными картами, но иных способов отбиваться против обвинений в украинской коррупции у демократической партии уже не осталось, поэтому и приходится пускаться во все тяжкие.

Разумеется, Белый Дом заинтересован в том, чтобы "импичмент" был разыгран до конца и утоплен в Сенате, поэтому Трамп продолжает настаивать на "судебном процессе", который он рассчитывает сделать кульминацией "украинских" ударов по демократам. Чем дольше демократы будут затягивать процесс, тем активнее Трамп и Ко будут вываливать обвинения по украинской коррупции, так как в этой войне за нарратив, очень важно, как будет восприниматься термин "Украина" в американской медийной повестке — как страна, на президента которой давил Трамп, чтобы накопать на Байдена компромат или как страна, где украинские и американские чиновники украли десятки миллиардов долларов. Первый сценарий утопит Трампа, второй — верхушку демократической партии.

Источник: Colonel Cassad

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