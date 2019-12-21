В МИД осудили арест в аннексированном Крыму украинца Кашука

Министерство иностранных дел Украины высказало протест в связи с арестом в аннексированном Крыму жителя Симферополя, гражданина Украины Дениса Кашука, которого подозревают в изготовлении и хранении взрывчатки. Комментарий ведомства опубликован на его сайте 20 декабря.

В МИД заявили, что украинец был задержан по сфабрикованным обвинениям.

«Не исключаем вероятность применения к Кашуку физического и психологического принуждения, так как он якобы отказался от услуг адвоката. Такие действия российского оккупационного режима расцениваем как репрессии и запугивание украинских граждан. Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом», – говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД заявили, что РФ должна выполнить резолюции ООН и приказ Международного суда ООН, касающиеся прав человека в аннексированом Крыму.

«Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах», – заявили в украинском ведомстве.

Работника рекламного агентства Дениса Кашука сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Симферополе 17 декабря. 18 декабря у него в доме провели обыск. Кашука подозревают в изготовлении и хранении взрывчатки. Супруга задержанного заявляла об опасениях, что его могут принудить оговорить себя под пытками.

20 декабря его арестовали до 18 февраля 2010 года. Адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал изданию «Ґрати», что перед заседанием Кашук заявил родным о намерении отказаться от услуг независимых адвокатов.

«Я хочу, чтобы все было быстро. Я хочу, чтобы все быстро закончилось. Это моя позиция, мой выбор. Главное, чтобы ты не пострадала, чтобы никто не пострадал. Пострадать могут все. Я все подписал, я во всем признался. Пожалуйста, главное, чтобы от вас не было никакой волны. Никто нас не освободит. Поэтому я выбрал самое правильное, чтобы никто не пострадал», – пересказал адвокат ответ Кашука на уговоры родственников не отказываться от независимых адвокатов.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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