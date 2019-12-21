Принц Гарри в костюме Санта-Клауса поздравил детей-сирот с наступающим Рождеством

Для детей, чьи родители погибли во время службы в военных силах, принц Гарри записал видеообращение. Минутный ролик, в котором герцог Сассекский предстал в образе Санты — в красном камзоле и с белой бородой, вчера показали на традиционной праздничной вечеринке фонда.

Да, я прекрасно знаю, что значит потерять родителя ребенком, — это невероятно тяжело. Но я также знаю, что каждого из вас, кто помогает другому, ждет удивительное будущее и фантастическое Рождество. Я слышал, что в этом году вас там 190. Эй, повеселитесь там хорошенько за всех нас! Я также хочу призвать вас, ребята, посмотреть вокруг и понять, что вы все являетесь частью большой и дружной семьи. Вы все невероятно сильные. Ваши родители никогда не будут забыты, и вы никогда не будете забыты. Я очень-очень надеюсь, что вы уедете сегодня с огромной улыбкой на лице. Счастливого Рождества и счастливого Нового года! —

сказал с экрана принц Гарри.

Тем временем свое Рождество герцог и герцогиня Сассекские готовятся встретить в Канаде, которая за семь лет съемок в «Форс-мажорах» стала для Меган Маркл вторым домом. Королевское семейство держится в тени — все перемещения хранятся в строжайшем секрете из соображений безопасности. Впрочем, это не мешает им весело проводить время с друзьями. По слухам, Меган часто устраивает вечеринки.

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