Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит тайно поженились и ждут первенца

Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит начали встречаться в ноябре 2018 года — держащихся за руки влюбленных папарацци подловили в Лос-Анджелесе. А уже летом этого года пошли слухи о готовящейся свадьбе. В начале августе пара была замечена выходящими из здания суда в Беверли-Хилс с желтым конвертом в руках. В таких, по сообщению Daily Mail, обычно выдают лицензии на брак. Спустя неделю Джошуа и Джоди обнародовали свои отношения. Совместное фото появилось на странице Джоди в Instagram:
Два человека, которые без ума друг от друга,
— подписала снимок 30-летняя Джоди, которая младше Джошуа на 11 лет.
Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит
В начале ноября влюбленные вместе появились на премьере фильма «Квин и Слим». И кольцо на безымянном пальце актрисы не осталось незамеченным. Подтверждая новость о бракосочетании, друзья пары поделились с журналистами еще одним большим событием — Джоди и Джошуа ждут своего первенца.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: СК РФ по Бурятии сообщил о задержании действующего и бывшего полицейских по подозрению в убийстве 17-летней давности. В ведомстве сообщили, что преступление произошло в августе 2002 года на территории Кабанского района недалеко от трассы Иркутск – Чита. Там были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. «По данному факту было возбуждено […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В СК раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Киселевска / 9 ноября
- Freedom House признала несвободным интернет в России, Казахстане, Азербайджане и Беларуси / 5 ноября
- Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд / 18 ноября
- В РФ создали военную версию винтовки на замену СВД / 27 ноября
- GM вывел на рынок новый стильный кроссовер Baojun RS-3 / 31 октября
- Глава «Укрэксимбанка» внес 3 млн грн залога / 26 ноября
- Мнения: Как справляться с произволом западных интернет-гигантов / 11 ноября
- Еноты-бандиты / 29 ноября