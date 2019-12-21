Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит тайно поженились и ждут первенца

Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит начали встречаться в ноябре 2018 года — держащихся за руки влюбленных папарацци подловили в Лос-Анджелесе. А уже летом этого года пошли слухи о готовящейся свадьбе. В начале августе пара была замечена выходящими из здания суда в Беверли-Хилс с желтым конвертом в руках. В таких, по сообщению Daily Mail, обычно выдают лицензии на брак. Спустя неделю Джошуа и Джоди обнародовали свои отношения. Совместное фото появилось на странице Джоди в Instagram:

Два человека, которые без ума друг от друга,

— подписала снимок 30-летняя Джоди, которая младше Джошуа на 11 лет.

Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит

В начале ноября влюбленные вместе появились на премьере фильма «Квин и Слим». И кольцо на безымянном пальце актрисы не осталось незамеченным. Подтверждая новость о бракосочетании, друзья пары поделились с журналистами еще одним большим событием — Джоди и Джошуа ждут своего первенца.

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