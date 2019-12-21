Nord Stream 2 AG подтвердил остановку укладки труб «Северного потока – 2»

Подрядчик строительства газопровода «Северный поток – 2» – компания Allseas – приостановила укладку трубопровода до получения разъяснений из-за санкций США, сообщили в компании Nord Stream 2.
В Nord Stream 2 сообщили, что «Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений», передает ТАСС.
При этом там указали, что «завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу».
«Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки», – добавили в компании.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.
Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
После США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».
Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ. Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2».
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