Эксперты назвали ТОП-6 типично женских машин, которые превратились в брутальные «мужские» бренды

Эксперты авторынка назвали ТОП-6 машин, резко изменивших свой имидж. В списке оказались бренды, считавшиеся ранее типично женскими, однако впоследствии получившие брутальный «мужской» стиль.

На рынке транспортных средств давно существует особый сегмент машин, которые принято считать более «женскими». Этому способствуют их внешний вид и некоторые особенности конструкции и оснащения. Однако есть ряд автомобилей, которые, появившись изначально, как сугубо «дамские», вдруг резко изменили имидж, и превратились в брутальных «самцов». Так, подобная метаморфоза случилась с RAV4 от популярной марки Toyota. Только дебютировав на рынке, модель сразу получила повышенный спрос у прекрасной половины планеты. Однако последний рестайлинг напрочь лишил машину плавности линий и «мягкости» в дизайне. Теперь кроссовер стал поджарым бруталом с квадратными арками, при этом подорожав в цене до 1,76 – 2,66 миллиона рублей.

Не менее интересна судьба Tiguan от немецкой Volkswagen, первое поколение которого имело спокойный экстерьер с плавностью линий и обводов. После проведенного рестайлинга машина стала более угловатой и увеличилась в габаритах. Еще одна немецкая модель X3 от BMW также ранее имела внешность, далекую от брутальности. Однако потом машина получила более агрессивный дизайн и сейчас представляет собой типичный кроссовер премиальной группы. Soul от южнокорейской KIA при первом появлении на рынке была компактной и буквально милой моделью, за что и была отнесена к категории «женских». Однако уже третья генерация вышла в свет с более динамичными и даже грубыми чертами, впечатление от которых усилил увеличенный бампер.

CLA от Mercedes-Benz также в свое время благодаря плавности и чувственности стиля казался более «дамской» моделью. Однако после модернизации обновление CLA увеличилось в размерах, приобретя больше солидности. Добавил «мужественности» стилю авто нейтральный внешний вид классической оптики. При этом машина сохранила сравнительно невысокую стоимость, которая не превышает 2,91 миллиона рублей. Последним в рейтинге оказался компактный Juke от японской Nissan, с момента выхода считавшийся машиной для леди из-за мультяшной внешности и забавных фар на капоте. После проведенной модификации транспортное средство, как и предыдущие участники ТОПа, также стал более зрелым и серьезным внедорожником, популярность которого у покупателей мужчин только возрастает.

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