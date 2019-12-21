Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества 2019 года

21.12.2019, 11:30, Разное

Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества 2019 года. Чаще всего россияне страдали от телефонного и онлайн-вида, а также от программ-шифровальщиков.
Самым популярным способом обмана у злоумышленников оказалось телефонное мошенничество. Эксперты называют этот способ вишинг. Гражданам поступают звонки от людей, которые представляются сотрудниками банка. Жертвам предлагают приостановить подозрительную транзакцию, получив информацию о реквизитах банковской карты и данные для входа в онлайн-банк.

Часто регистрируются случаи скама – способа мошенничества, при котором жертве предлагается пройти опрос или участвовать в акции, где необходимо сделать небольшой стартовый взнос. Сумма обычно небольшая – около 200 рублей. Пользователи теряют бдительность и переводят средства на счет злоумышленников, которые после получения денег пропадают со связи.

Эксперты предупредили, что снова начали набирать обороты программы-шифровальщики. Хакеры стали тщательнее выбирать жертв. Обычно «попадались» организации, которые могут заплатить большую сумму за то, чтобы восстановить утраченные данные.



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