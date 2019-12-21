«Без пяти минут разведенка»: Муцениеце зарабатывает на новую жизнь

Звезда российских сериалов поделилась с поклонниками радостной
новостью. Она запустила линию собственной косметики по уходу за кожей. Агата
Муцениеце создала шиммер для тела – крем с блестками, который не пачкает одежду.
«У нее еще и действительно натуральные компоненты! И столько
интересного я узнала про мир красоты, и ухода). В общем, ловите, наш совместный
коллаб – молочко с шимером! 3 месяца думали, делали, пробовали! И вот он! Честно,
это эксперимент, и пока линейка так сказать, капсюльная! А еще я в восторге от
самой упаковки.. кто хочет сиять на Новый год? (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала Агата Муцениеце в «Инстаграм».
Отметим, что решение артистки подзаработать некоторые
обыватели восприняли как тревожный звоночек. Пользователи Сети решили, что актриса пытается наладить личное финансовое
положение, так как в ближайшее время может остаться одна. Дескать,
отношения Агаты Муцениеце и ее мужа Павла Прилучного трещат по швам, поэтому звезде необходимо заработать на новую жизнь.
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«Наверняка вы этим говоном не пользуетесь!!!», «ессесьно,нет😁 Уши заговаривает😂», «пользоваться может и не пользуется, но
зарабатывает на этом однозначно!👆😔 Когда ты без пяти минут разведенка, то в ход
идут все возможные способы заработка, чтобы был Кэш на хлебушек с черной
икоркой и на крутую косметику,а не на это дермище что она тут рекламирует😁», «зачем вы так? Реклама косметики нормальный способ заработка для актрисы,
что в этом плохого? Насчет развода – это просто неприлично 😵😵😵», – рассуждали подписчики Агаты Муцениеце.
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