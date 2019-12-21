Наука: Четверть секунды, отличающие живое от неживого

21.12.2019, 11:26, Разное

Сколько нужно человеку, чтобы понять, живой или неживой объект перед ним? Оказывается, меньше четверти секунды. Об этом свидетельствует статья исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, опубликованная в Nature Communications.

Варианты объектов из экспериментов
В 12 экспериментах приняло участие 68 человек (мужчины и женщины среднего возраста, без проблем со зрением, психически и физически здоровые). В каждом из экспериментов по отдельности участвовало не более 20 добровольцев.

В каждом из дизайнов эксперимента участникам показывались изображение живых или неживых объектов, поодиночке и группами (до 12 объектов в группе). Оказалось, что даже на очень коротких интервалах (менее 250 миллисекунд) люди безошибочно определяли, живое или неживое перед ними. При этом способность точно отнести объект в категорию живой/неживой следует впереди запоминания деталей. Испытуемый мог не помнить, что перед ним в деталях, но знать, живое или неживое перед нами, судя по всему, эволюционно оказалось важнее.



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