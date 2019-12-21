Супруга Стаса Михайлова Инна показала 26-летнего сына Андрея Канчельскиса

Супруга популярного отечественного эстрадного исполнителя Стаса Михайлова Инна на странице в Instagram показала 26-летнего сына Андрея Канчельскиса. Публикация посвящена дню рождения старшего ребёнка жены певца, с которым она видится редко, так как он живёт в Лондоне, а мать в России.

В браке с футболистом Инна Михайлова родила двоих детей – сына Андрея и дочь Еву, которые, впрочем, не смогли помочь сохранить брак и пара рассталась. По слухам, причиной расставания стали измены спортсмена, а он в свою очередь утверждал, что роман со Стасом Михайловым у жены начался, когда она ещё была замужем. Сегодня, 21 декабря, Андрею Канчельскису-младшему исполняется 26 лет и в честь этого мать написала в его адрес тёплые слова, заметив, что самая большая радость – видеть детей счастливыми, поэтому она желает им только позитивных эмоций и событий.

В комментариях многие подписчики присоединились к поздравлениям сыну Инны Михайловой, отмечая, что он вырос красивым и статным мужчиной. Анна Семенович пожелала Андрею Канчельскису исполнения всех заветных желаний, написав, что с возрастом он всё больше становится похожим на мать, взяв её лучшие черты.

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