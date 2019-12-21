Диетологи назвали энергозатратные продукты для организма

Диетологи назвали энергозатратные продукты, требующие от организма много времени и сил на их усвоение. Специалисты считают, что некоторым людям следует пересмотреть свое утреннее меню.

Прежде всего, они говорят о белом хлебе и различных сладостях как о продуктах, которые оказывают существенную нагрузку на поджелудочную железу, вырабатывающую инсулин. Насыщение происходит на короткое время, возникает сонливость, что снижает работоспособность человека в начале дня. Чувство голода нарушает режим питания — следует очередной перекус — и негативный эффект продолжается снова. Готовые завтраки, усиленно рекламируемые производителями, экономят время, но и лишают человека необходимой энергии. В списке нежелательных продуктов находится и красное мясо, на его усвоение требуется много энергии и времени. Именно этим и объясняется чувство расслабленности, которое испытывает человек в послеобеденное время после аппетитного стейка.

Кофеин не так полезен, как привыкли многие считать. Бодрость, которую он обеспечивает, теряет свою силу спустя несколько часов, и начинается обратный процесс. Если же пойти на поводу и попытаться избавиться от сонливости и упадка сил с помощью новой порции кофе, насильственная стимуляция организма чревата многими негативными явлениями. К ним нужно отнести нарушение сердечного ритма, повышение артериального давления, головную боль. Медики не советуют пить больше 1-2 чашек напитка в сутки.

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