Путин — о Рамзане Кадырове

Я указов о награждении Героем РФ просто так не подписываю.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров всеми своими действиями заслужил звания Героя России.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции, Путин рассказал, что Кадыров лично участвует в боевых операциях. По его словам, глава ФСБ Александр Бортников однажды рассказал ему, что «кадыровцы» без участия ФСБ обнаружили и ликвидировали террористов в регионе.

«Бортников мне говорит: “это не мы, это кадыровцы и он сам”. Я говорю: я же ему запретил! Но его не остановить под пули лезть. Так что я указов о награждении Героем РФ просто так не подписываю. Ему можно еще и Героя Труда дать. Но он еще молодой еще, подождет», — сказал Путин.

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Источник: Новая газета

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