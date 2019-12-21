Путин — о Рамзане Кадырове

21.12.2019, 11:15, Разное

Я указов о награждении Героем РФ просто так не подписываю.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров всеми своими действиями заслужил звания Героя России.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции, Путин рассказал, что Кадыров лично участвует в боевых операциях. По его словам, глава ФСБ Александр Бортников однажды рассказал ему, что «кадыровцы» без участия ФСБ обнаружили и ликвидировали террористов в регионе.

«Бортников мне говорит: “это не мы, это кадыровцы и он сам”. Я говорю: я же ему запретил! Но его не остановить под пули лезть. Так что я указов о награждении Героем РФ просто так не подписываю. Ему можно еще и Героя Труда дать. Но он еще молодой еще, подождет», — сказал Путин.

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Накануне стало известно, что полпред президента в СКФО Александр Матовников вручил Рамзану Кадырову благодарность Владимира Путина «за активное участие в общественно-политической жизни», объявленную еще в апреле. Это случилось на фоне дискуссии Путина и режиссера Александра Сокурова во время заседания СПЧ, где деятель культуры спросил о соответствии Кадырова званию Героя России. Сам Кадыров назвал слова Сокурова «провокацией».

Источник: Новая газета



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