Глава Якутии отреагировал на данные об избиении депутатом подчиненного

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал информацию о том, что депутат госсобрания республики якобы избил своего подчиненного, призвав не торопиться с выводами и дождаться итогов проверки.

Якутские следователи начали проверку инцидента между руководителем нефтегазовой компании «Саханефтегазсбыт», депутатом госсобрания республики Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком, в результате которого последний получил телесные повреждения, передает РИА «Новости».

Инцидент якобы произошел в четверг: местные СМИ сообщают, что Лебедев, который является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом РФ по вольной борьбе, сломал Стрижаку нос.

Николаев сообщил в ходе прямого эфира государственного телевизионного радиовещательного канала «Саха», что в данной ситуации не следует торопиться: «Инцидентом сейчас занимаются правоохранительные органы, ведется доследственная проверка: была там драка или не было, были побои и переломы или их не было. В любом случае по их итогам будет дана оценка действиям сторон».

По его словам, тиражированием этой истории «ажиотаж все поднимают, хайп на этом ловят».

«Не надо этим увлекаться. Надо дождаться результатов проверки, которую правоохранительные органы, я уверен, проведут качественно и в установленные сроки. По их итогам решение будет принято», – сказал глава региона.

Ранее депутата Алтайского районного собрания отдали под суд за избиение битой до смерти своего работника.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва, проинформировала 21 декабря в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований. В ГБР не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у Максима Микитася в рамках расследования возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме […]