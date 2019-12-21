Мнение: Завидовать будем!

Один уважаемый, крайне красивый и совершнно честнейший блогер опубликовал страшное расследование! Дескать, другой – по версии прогрессивной общественности, не блогер, но банкир – встречается – подумать страшно – с крайне симпатишной телеведущей федерального канала!
Да, да – это в 21-м веке победившей демократии и прав человека – кандидат наук, финансист, председатель правления, отец, муж, даже не побоимся этого слова – дед – мог быть замечен в интриге с красивой ТВ-барышней.
Товарищи, встречайте расследование ХПП-шоу — на злобу дня! И, подписывайтесь!
Счастья вам!
Источник: Вместе победим!
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