Мнение: «Индекс экономической сложности», или очередное «последнее» место России

Житейское правило. Если вы читаете, что Россия находится на сто двадцать последнем месте в мире, где-то между Румынией и Руандой, вашей первой реакцией должно быть примерно следующее: «может, на этот раз и правда, но почти наверняка эксперты снова ошиблись или наврали».

Журналисты и блогеры обожают рейтинги, однако, как показывает опыт, большая часть рейтингов составляется на Западе, а западные эксперты слишком ленивы, чтобы брать свежие данные по нашей стране, и слишком мало знают о России, чтобы адекватно оценивать наши реалии:

https://ruxpert.ru/Категория:Рейтинги

Сегодня я разберу ещё один жупел, «Индекс экономической сложности». Показатель 0,85 означает, что российская экономика якобы примитивна и далеко от стаёт от таких промышленно развитых монстров, как, например, Израиль, Венгрия, Словения, Чехия и Польша:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_экономической_сложности

Трюк тут заключается вот в чём. Индекс экономической сложности рассчитывается на основе статистики международной торговли. Чем больше страна экспортирует уникальных товаров, тем выше она в рейтинге.

Если страна экспортирует космические ракеты, она получает много баллов, так как ракеты делают только три страны в мире. Если страна экспортирует картошку, она получает мало баллов, так как картошку выращивают сто стран. Вот, собственно, и вся «гениальная» идея американских экономистов.

Индекс экономической сложности имеет две очевидных дыры, которые делают его полностью неработоспособным.

Во-первых, экспорт — это только часть экономики любой страны, есть ещё и внутреннее потребление. Крошечные страны типа Словении или Израиля вынуждены жить экспортом и импортом: они просто физически не могут делать на своей территории все нужные им товары. Это не значит, что у них хорошо развито производство, как раз наоборот. Это значит, что они сильно зависят от внешней торговли.

Крупные страны, такие как Россия или Китай, производят огромную долю товаров на собственной территории, вместо того, чтобы завозить их из-за рубежа. Эти товары просто не попадают в статистику импорта-экспорта и потому не учитываются в индексе экономической сложности. Но это не значит, что промышленность в России и в Китае развита хуже, чем в Эстонии — это значит, что Россия и Китай больше. Доведём до абсурда, подсчитаем индекс экономической сложности планеты Земля. Он будет равен нулю: если пренебречь спутниками и прочей мелочёвкой, за которую инопланетяне нам не платят ни копейки, наша планета не экспортирует ничего. Следовательно, согласно методике расчётов американской профессуры, планета Земля промышленности не имеет никакой, что является очевидной чушью.

Вторая очевидная дыра методики заключается в приравнивании уникальности к технологической сложности. Тут, пожалуй, проще всего будет посмотреть на природное сырьё. Какие-нибудь редкие растения или минералы, которые добываются только на условном Мадагаскаре — это очень простой, но вместе с тем уникальный продукт. С другой стороны, нефть — продукт вовсе не уникальный, ибо она производится по всему миру, однако очень сложный технологически, так как сейчас добыть нефть из-под земли куда как труднее, нежели запустить человека в космос:

https://olegmakarenko.ru/tag/Газпром нефть

Приравнивать сложность к уникальности нельзя, учёные сделали так от бессилия, от неспособности подсчитать сложность каким-нибудь нормальным способом.

Подведу итог

Индекс экономической сложности — богатая тема для написания заумных экономических статей, для защиты диссертаций и для обоснования в СМИ нужных заказчикам тезисов. Практической ценности этот индекс не представляет практически никакой.

Чтобы убедиться в этом наглядно, я предлагаю вам провести натурный эксперимент. Достаньте из-под кровати весы и попытайтесь измерить на них вес собственной задницы. Не весь ваш вес целиком, а только вес задницы, отдельно от всего остального организма.

Не получилось? Правильно, ваша задница прочно прикреплена к вашему телу, и как бы вы на весах ни ёрзали, отдельно вы её вес не подсчитаете. Так и с индексом экономической сложности — если замерять только экспорт, отдельно от экономики в целом, будет получаться оторванная от жизни, схоластическая, не имеющая никакой практической ценности чушь.

Источник: Место для дискуссий

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