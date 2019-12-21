У пережившей жуткую трагедию Чеховой опускаются руки

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Последнее: Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва, проинформировала 21 декабря в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований. В ГБР не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у Максима Микитася в рамках расследования возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме […]
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