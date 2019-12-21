Захарова резко отреагировала на санкции США против «Северного потока – 2»

США, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро потребуют от них «прекратить дышать», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова написала в Facebook, комментируя вступление в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», что «государство с госдолгом в 22 трлн долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики».
«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», – добавила она.
Захарова указала, что, вероятно, вскоре Вашингтон потребует «немедленно прекратить дышать», и это «многие выполнят».
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.
Документом предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
После США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».
Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ. Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2».
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