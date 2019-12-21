Индийский исследователь с помощью камеры Canon 700D обнаружил 11 НЛО возле Солнца

Многие уфологи часто говорят, что перед новогодними праздниками внеземные объекты начинают часто посещать Землю. Неожиданно их гипотезу подтвердили материалы индийского исследователя Шадаба Шейха, который с помощью камеры Canon 700D обнаружил 11 НЛО возле Солнца.

Он решил запечатлеть кольцевое затмение светила 18 декабря, но внезапно заметил загадочные объекты, которые отличались друг от друга своими формами и размерами. Затем один корабль пришельцев стал двигаться в направлении космоса, изменив траекторию полета.

Многие пользователи Сети после просмотра сюжета не сомневались, что Шейху удалось получить кадры НЛО. Стоит отметить, что они уже не первый раз приближаются к Солнцу, выдерживая высокую температуру, а также не похожи на спутники NASA, но исследователи предпочитают не комментировать информацию.

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