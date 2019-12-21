Медики: Шампанское, мандарины и красная икра могут быть вредны для некоторых людей

Медики предупредили о том, что шампанское, мандарины и красная икра могут быть вредны для некоторых людей. Эти традиционные новогодние угощения опасны для тех, кто имеет патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и верхних отделов пищеварительной системы.

По словам врачей, новогодний стол нередко оказывается причиной обращения людей к врачу. Переедание в праздничную ночь чревато осложнениями со стороны пищеварительной системы. Если человек имеет какие-либо заболевания этих органов, то специалисты рекомендуют воздержаться от нарушения диеты, предписанной лечащим врачом, и следить за тем, чтобы не превысить объем порции.

Икра может быть опасной для тех, кто страдает панкреатитом. Это довольно жирный продукт, который провоцирует острый приступ заболевания. Также стоит воздержаться от ее употребления тем, у кого диагностированы проблемы с желчным пузырем.

Мандарины и шампанское могут повредить страдающим от рефлюксной болезни. Эти продукты вызвают изжогу. Такое состояние не является опасным для жизни, но вполне способно испортить настроение на праздник.

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