В Киеве заявили о договорённости по выплате «Газпромом» 3 млрд долларов «Нафтогазу»

21.12.2019, 11:04, Разное

Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен вернуть Киеву 3 млрд долларов. Андрей Ермак, занимающий должность помощника украинского президента Владимира Зеленского, заявил, что договорённостей удалось достичь, поэтому РФ вернёт «Нафтогазу» озвученную сумму.
Ермак в эфире «Общественного телевидения» рассказал, что украинская делегация вернулась из Минска, где проходили переговоры по транзиту газа, с «очень хорошими новостями». По словам помощника Зеленского, Киев будет иметь контракт с выгодными для страны условиями, а благодаря достигнутым договорённостям сможет также получить от «Газпрома» 3 млрд долларов, причём выплатят их денежными средствами, а не «голубым топливом».

Представитель российской транснациональной энергетической компании в пятницу, 20 декабря, в ходе общения с прессой сообщил, что между Россией и Украиной подписан протокол по транзиту. Кроме этого сторонам удалось урегулировать все предъявляемые ранее требования.



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