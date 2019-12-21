Укладчик «Северного потока 2» приостановил строительство из-за санкций

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток 2», объявила о приостановке работ. В компании это решение объяснили возможными санкциями со стороны США.

«В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода „Северный поток-2“. Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В середине декабря стало официально известно о решении властей США внести в оборонный бюджет страны санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Конгресс утвердил бюджет. Allseas сделала заявление за полчаса до того, как документ подписал президент США Дональд Трамп.

Сразу после подписания закона министерство финансов США заявило, что санкции против газопроводов вступили в силу, и потребовало немедленно прекратить укладку труб.

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