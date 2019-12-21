Укладчик «Северного потока 2» приостановил строительство из-за санкций

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток 2», объявила о приостановке работ. В компании это решение объяснили возможными санкциями со стороны США.
«В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода „Северный поток-2“. Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
В середине декабря стало официально известно о решении властей США внести в оборонный бюджет страны санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Конгресс утвердил бюджет. Allseas сделала заявление за полчаса до того, как документ подписал президент США Дональд Трамп.
Сразу после подписания закона министерство финансов США заявило, что санкции против газопроводов вступили в силу, и потребовало немедленно прекратить укладку труб.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва, проинформировала 21 декабря в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований. В ГБР не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у Максима Микитася в рамках расследования возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Политика: Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку / 11 декабря
- Депутата Рашкина заставили извиниться перед всеми «хорошими людьми» / 13 ноября
- Арахамия заявил, что все члены финансового комитета от фракции «Слуга народа» готовы к полиграфу / 23 октября
- В Украине миллионы людей работают неофициально – глава Госслужбы по вопросам труда / 22 ноября
- Новый Mercedes-AMG GLA45 заметили на тестах / 11 ноября
- Автоновости: «Сова расправила крылья»: Aspark Owl претендует на звание «царя горы» / 13 ноября
- Экс-чиновника Минкультуры задержали за отмывание денег в Австрии / 7 ноября
- Кабмин запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины / 4 декабря