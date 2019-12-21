Трубоукладчик «Северного потока – 2» Allseas приостанавливает работы в связи с санкциями США

Трубоукладчик российского газопровода «Северный поток – 2», швейцарская компания Allseas приостановила работы после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, предусматривающего санкции против этого газотранспортного проекта. Об этом пресс-служба компании сообщила 21 декабря.

«Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода Nord Stream 2. Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства, сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические, от соответствующих властей США», – говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

В Минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2». 20 ноября Круз заявил в Сенате США, что при помощи санкций введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» можно задержать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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