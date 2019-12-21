Госдепартамент США оставил Россию в списке стран, нарушающих свободу вероисповедания

Госдепартамент США сообщил, что РФ остается в списке стран, вызывающих обеспокоенность в связи с нарушениями свободы вероисповедания граждан.

США оставили Россию, Узбекистан и Коморские острова в так называемом Special Watch List, фигуранты которого «совершают или же — закрывают глаза на серьезные нарушения свободы вероисповедания».

На этот раз в список были также добавлены Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения, как и год назад, остаются в особом списке стран, вызывающим наибольшее беспокойство Госдепартамента в связи с ограничением свободы вероисповедания.

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