Мнение: Замужем за бабушкой

Фотошопом головного мозга страдает в нашей полусветской тусовке не только Яна Рудковская. Полина Диброва — жена похожего на бабушку дедушки — опубликовала в своём Инстаграме его фотографию.

Эту фотографию вы видите слева.



Фото: Соцсети

Мужчина лет 40 с небольшим, жирноват, но почти хипстер. Пожалуй, тридцатилетней женщине можно показаться с таким на публике и не сгореть при этом от стыда.

Согласны?

Справа же мы видим фотографию Диброва, сделанную сторонним фотографом.

Это — дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме. Неудивительно: Диброву — 60.

Его жене Полине — 30.

Смотрю я на этот союз и думаю: да, брак с «бабушкой» Димой позволяет Полине не работать, не убирать дом и таскать свои пальчики на маникюр, не особенно заморачиваясь по поводу его стоимости.

И на этом, в общем-то, всё. Девка легла под старика и что получила взамен? Крышу над головой, пусть и с обстановкой — получше, чем у большинства россиян? Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в 7 утра и не тащиться на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами?

На этом — всё?

Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь — одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную-предрагоценную молодость на дедушку, который ещё лет 15 пропердит, а потом сдохнет накануне твоего климакса — это как-то глупо, на мой взгляд.

Я бы ещё хоть как-то могла понять Полину, если бы на месте Диброва был, скажем, Путин. Но — ёлы-палы! — Дибров. Серьёзно?

По-моему, она просчиталась.

А по-вашему? Почему?

Источник: Лена Миро

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