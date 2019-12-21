МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости в шесть раз

21.12.2019, 10:31, Новости дня

Министерство внутренних дел России предложило увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час в шесть раз — с 500 до 3 тысяч рублей.

Это следует из материалов к правкомиссии по безопасности дорожного движения, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что если водитель превысит скорость в этом диапазоне повторно, то штраф составит уже пять тысяч рублей.

Штраф за превышение скорости в диапазоне от 40 до 60 километров в час также предлагается повысить приблизительно в четыре раза: с тысячи-полутора до четырех тысяч. При повторном нарушении, согласно предложениям МВД, грозит штраф в восемь тысяч или лишение водительских прав. На данный момент наказание составляет 2-2,5 тысячи рублей.

В МВД предложили убрать разницу между штрафами за превышение скорости более 60 километров в час и установить единое наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей, либо лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении штраф вырастет до 10 тысяч рублей. Водителю также будет грозить лишение прав на год.

Ранее 20 декабря вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, это будет происходить постепенно. В тот же день пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявил, что российский премьер «сомневается в целесообразности таких мер».



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