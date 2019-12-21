Астрологи рассказали, что можно и нельзя делать людям в день зимнего солнцестояния. Специалисты рассчитали, что в этом году оно приходится на 22 декабря.

Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходятся на 21 или 22 декабря. Этот день в различных культурах отмечали особым образом. Считается, что он наполнен особой энергетикой, поэтому в это время принято проводить различные обряды и ритуалы.

С астрономической точки зрения в этот день наклон оси Земли от Солнца принимает наибольшее значение. В древности зимнее время было связано с периодом голода, большая часть скота забивалась, так как вопрос запасов еды стоял остро. В этот период люди употребляли наибольшее количество свежего мяса в году. Многие народы сделали этот день стартовой точкой своих календарей. Зимнее солнцестояние символизировало начало, обновление и очищение. Предки верили, что старое солнце умирает, и происходит рождение нового светила.

Специалисты считают, что этот день подходит для начала всего нового. Хорошо избавляться от долгов, тяжестей, от всего, что мешает сделать шаг вперед. 22 декабря стоит посвятить уборке дома, избавлению от старых и ненужных вещей. В этот день благоприятно разрывать отношения, которые не приносят радость. Астрологи рекомендуют принять важные решения, которые изменят жизнь в положительную сторону, бросить вредные привычки и начать формировать позитивные. Желания, загаданные в данный период, обязательно исполнятся.

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