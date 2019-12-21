Санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» вступают с силу немедленно – Минфин США

После подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны (NDAA) на 2020 год раздел о санкциях, касающихся российских газотранспортных проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» немедленно вступили в силу. Об этом говорится в сообщении подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), опубликованном 20 декабря.

«С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или ниже уровня моря для строительства «Северного потока – 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», – говорится в сообщении.

При этом в Минфине сообщили, что могут быть сделаны исключения «для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2». 20 ноября Круз заявил в Сенате США, что при помощи санкций введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» можно задержать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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