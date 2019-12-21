Корабль «Орел» оказался способен только на три полета к Луне

Разрабатываемый в РФ новый пилотируемый космический корабль «Орел» не отвечает выданному Роскосмосом техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не больше трех рейсов, следует из материалов Ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработчик «Орла»).

В презентации генерального директора РКК «Энергия» Николая Севастьянова, представленной главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину 11 декабря, указывается, что кратность использования каждого корабля «Орел» при полетах на орбиту искусственного спутника Земли составит 10, а на орбиту искусственного спутника Луны – три, передает РИА «Новости».

При этом в техническом задании, утвержденном Роскосмосом в 2016 году и опубликованном на сайте госзакупок, говорится: «Кратность применения возвращаемого аппарата при выполнении околоземных полетов и полетов к Луне – 10».

В сообщении на сайте госкорпорации за 2016 год указано еще большее количество полетов к Луне каждого экземпляра корабля – не менее 10.

Ранее из документов РКК «Энергия» стало известно, что дефицит финансирования разработки корабля составляет 18 млрд рублей. Средства требуются на доработку технических систем.

В то же время глава Рогозин заявлял, что речь идет о средствах меньшего объема и необходимых на строительство наземной инфраструктуры на космодроме Восточный для подготовки к пилотируемым запускам.

Также сообщалось, что в данный момент корабль, который еще находится в разработке, превышает заложенную в техническом задании массу на 2,3 тонны. В связи с этим РКК «Энергия» разработало меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов.

Снижение массы корабля необходимо для того, чтобы его могла вывести на орбиту ракета «Ангара» и, в будущем, ракета сверхтяжелого класса «Енисей».

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется уже десять лет. Испытательный запуск сдвинут на 2023 год на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «Орел» находится на нулевой стадии разработки, поэтому его макеты все еще могут сильно измениться.





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