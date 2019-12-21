Kia готовит новый компактный кроссовер Sonet

Компания KIA активно приступила к разработке нового небольшого кроссовера.

В частности, накануне появились данные о названии автомобиля, который изначально будет продаваться исключительно на индийском рынке. Сообщается, что модель кроссовера Sonet получит компактные размеры и платформу от популярного паркетника Hyundai Venue. Кроме того, Официальная презентация новинки пройдет в начале следующего года.

Пока подробностей о модели не раскрывают, однако есть предположения, что в 2020 году автомобиль поступит в свободную продажу. Заниматься выпуском нового кроссовера Sonet начнут на индийском предприятии. Остальные подробности об автомобиле пока отсутствуют и будут известны лишь после презентации.

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