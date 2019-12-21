Ирина Салтыкова о критике Ксенией Собчак «голых» фотографий: «У каждого своё мнение и его нужно уважать»

Отечественная телеведущая и журналист Ксения Собчак недавно резко высказалась о женщинах в возрасте «40+», публикующих «голые» фотографии, спровоцировав скандал. Певица Ирина Салтыкова ещё не слышала об этой ситуации, но уверена, что каждый человек имеет право на собственное мнение и это нужно уважать.

Ирина Салтыкова говорит, что в своих аккаунтах публикует лишь уместные в её понимании снимки. О критических замечаниях Собчак и вспыхнувшем скандальном обсуждении она не наслышана, но считает, что у фотографий «нет возраста» и они могут быть либо эстетичными и красивыми, либо откровенно пошлыми. По мнению Салтыковой, женщины «40+» вполне могут позволить себе продемонстрировать обнажённое тело, если это выглядит достойно. При этом певица не осуждает Собчак за высказанное мнение, так как каждый имеет право его иметь, а ругать за это человека «просто глупо», информирует «МК».



На вопрос о том, готова ли 53-летняя певица участвовать в откровенной фотосессии, она ответила, что всё возможно, а зависит это от настроения и обстоятельств. На данный момент Ирина Салтыкова не планирует публиковать «голых» фото, говоря, что в освещении личной жизни всё же должна присутствовать некая грань и интрига.

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