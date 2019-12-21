Медики назвали 5 вещей, которые нельзя делать в бане

Многие люди любят посещать баню, чтобы восстановить здоровье. Медики назвали 5 вещей, которые нельзя делать в этом месте.

Долгое присутствие в жарком помещении вызывает обезвоживание организма, так что не стоит игнорировать чувство жажды и обязательно включить в рацион воду, сок, квас и отвар из фруктов. Медики не советуют долгое время находиться в парилке, так как у человека могут возникнуть покраснения на коже, а также женщинам не стоит увлекаться косметикой после посещения бани.

Кроме того, бактерии, находящиеся в желудке, погибают из-за высокой температуры, после чего ему будет сложно переваривать блюда из мяса, рыбы, а также сыр. Потому стоит отказаться от данных продуктов, но еще под запретом находится алкоголь, провоцирующий серьезные проблемы со здоровьем.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова исполнила поддержку в паре с выступающим за Италию, а ранее Чехию, фигуристом Ондржеем Готареком. Данный элемент фигуристка выполнила на репетиции мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina’s Fanpage (@teamzagitova) 20 Дек 2019 в 11:25 PST Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда […]