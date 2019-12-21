Медики назвали 5 вещей, которые нельзя делать в бане

21.12.2019, 10:21, Разное

Многие люди любят посещать баню, чтобы восстановить здоровье. Медики назвали 5 вещей, которые нельзя делать в этом месте.
Долгое присутствие в жарком помещении вызывает обезвоживание организма, так что не стоит игнорировать чувство жажды и обязательно включить в рацион воду, сок, квас и отвар из фруктов. Медики не советуют долгое время находиться в парилке, так как у человека могут возникнуть покраснения на коже, а также женщинам не стоит увлекаться косметикой после посещения бани.

Кроме того, бактерии, находящиеся в желудке, погибают из-за высокой температуры, после чего ему будет сложно переваривать блюда из мяса, рыбы, а также сыр. Потому стоит отказаться от данных продуктов, но еще под запретом находится алкоголь, провоцирующий серьезные проблемы со здоровьем.



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