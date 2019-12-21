Мнение: Выпуск Космоновостей № 30/ Корабль Starliner. Не долетел.

Не будем злорадствовать, но следует все же отметить, что «частично многоразовый» пилотируемый космический корабль корпорации «Боинг» Starliner не долетел до МКС. Совершил разворот и теперь будет отрабатывать посадку на Землю.

В конце концов американцы, я думаю, доведут до ума свои пилотируемые космические системы, не Starliner, так другую и возобновят прерванные в 2011 году пилотируемые миссии. Напомню, что в 2011 году была закрыта программа Space Shattle, и по сию пору на МКС доставляют космонавтов только наши «Союзы».

Оказывается, все не так просто. И парашюты должны раскрываться ВСЕ, и корабль должен все-таки долетать до МКС, а не тупить по дороге. Однако, по порядку.

Из приведенной ниже таблицы видно, что сейчас разрабатывается несколько пилотируемых кораблей с частичной или полной многоразовостью, нового типа. В конкурентной гонке участвуют Россия, Соединенные Штаты Америки, Китай и Индия.

У американцев задействованы три компании — Lockheed Martin (корабль Orion, полеты к Луне и Марсу),

Orion

Space Х (Dragon V2, полеты к МКС на низкую опорную орбиту, также была заявлена возможность полета к Луне) и Boeing (корабль CST-100 Starliner, полеты к МКС на низкую опорную орбиту).

CST-100 Starliner и Dragon V2

Китайцы летают уже несколько лет, индусы только планируют (также на НОО).

«Старлайнер» создается с 2010 года компаниями Boeing и Bigelow Aerospace. Проектирование заняло несколько лет, и в середине текущего десятилетия предполагалось осуществить первый запуск нового корабля. Тем не менее, в связи с некоторыми затруднениями, испытательный старт несколько раз переносили.

На март 2018 года Боинг имел три капсулы «Starliner», находящихся в процессе производства. «Starliner» 1, 2 и 3. Первый — тестовый модуль, предназначен для испытаний и сертификации систем эвакуации экипажа. Второй для пилотируемого испытательного полета, и он полетит после третьего, который используется для пробного беспилотного полета.

В июле 2018 года появились данные об аномалии во время тестового прожига четырёх двигателей системы аварийного спасения, который проводился в июне перед испытаниями аварийного отделения корабля от ракеты-носителя на стартовой площадке. В Боинге подтвердили, что после завершения прожига и отключения двигателей 4 из 8 клапанов, контролирующих подачу компонентов топлива, застряли в открытом положении, что привело к утечке топлива.

Первый пробный запуск в беспилотном режиме новейшего американского корабля Starliner разработки Boeing к МКС с помощью ракеты-носителя Atlas V сдвинули с 5 декабря 2019 г. на 17 декабря 2019 из-за непогоды.

С 17 декабря старт был перенесен на 19 декабря из-за обнаруженной в ракете Atlas V проблемы в линии подачи воздуха для продувки.

И вот 20 декабря 2019 г. состоялся первый запуск.

Ракета-носитель Atlas V, двигатель PД 180 (российский двигатель). На этом рассказ о новом пилотируемом корабле Made in USA можно было бы закончить, но больно интересно получилось дальше. Итак. Российский двигатель отработал штатно, ракета-носитель вывела корабль в космическое пространство, и дальше ему полагалось включить свои двигатели и двигаться на стыковку с МКС. На борту было 280 кг груза для космонавтов, включая подарки к Рождеству. И еще манекен по имени Роззи.

Вот репортаж о полете корабля.

«Импульс для подъема орбиты должен был произойти на 31 минуте полета, т. е. около 15:07 мск. Информация о возникших проблемах противоречивая. Очевидно, что двигательная установка Starliner работает нештатно: она либо не выдала импульс (в плановое время сообщений об импульсе не поступало, и впоследствии их тоже не было), либо импульс был выдан некорректно (по направлению, продолжительности, времени включения).

Официально НАСА и Boeing сообщают, что корабль находится «на стабильной орбите» или «в стабильной конфигурации». Солнечные батареи ориентированы на Солнце, с аппаратом поддерживается связь.

Пресс-конференция назначена на 17:00 мск.



UPD. Boeing сообщает, что корабль выполнил одно первоначальное включение двигателей для коррекции орбиты и находится «в стабильной конфигурации». Джим Брайденстайн: «Большое количество топлива было истрачено на управление ориентацией, т. к. аппарат считал, что он уже на орбите. Теперь продолжение миссии и стыковка с МКС исключены из-за нехватки топлива. Однако специалисты вручную запустили двигатели и подняли корабль на стабильную орбиту».

UPD 2. У Starliner произошла нештатная ситуация с отсчётом прошедшего времени, из-за чего импульс в заданное время не был произведен. Орбита была поднята позднее двумя импульсами по команде с Земли. Сейчас корабль находится на орбите высотой 216 x 186 км. Топлива для полета к МКС не достаточно, посадка запланирована на утро воскресенья».

Не долетел… Но он же обещал вернуться!

Что касается нашей «скромной» космической программы, то можно уже подводить итоги года.

За 2019 год было проведено 23 запуска, все – успешные. Запуски производились с космодромов Байконур (12 пусков), ГКЦ (Куру) (3 пуска), Плесецк (7 пусков), Восточный (1 пуск). На 24.12.19 запланирован старт тяжелой РН «Протон-М» с Байконура. Приятно, что «работали» все наши ракеты-носители – и «Союзы» разных модификаций, и «Протон-М», и «Рокот».

О том, что нас ждет в следующем году, я расскажу в конце декабря.

А пока наблюдаем за посадкой Starliner (22.12.19) и стартом «Протон-М» с Байконура, со спутником «Электро-Л» № 3.

Что касается нового поколения пилотируемых космических кораблей, то я хочу посвятить этой теме отдельную статью. Но и из этой таблицы можно извлечь много интересной информации. Например. Корабль «Федерация» (с 2019 г. «Орел») может летать и к МКС, и на Луну, и к Марсу. В отличие от конкурентов – они рассчитаны или на ближний космос (НОО), или дальний (Луна, Марс).

Другие статьи о русском космосе можно найти в Оглавлении — https://cont.ws/@proctotanya/1…

Благодарю вас за прочтение!

Источники информации:

https://kosmolenta.com/



https://topwar.ru/165545-v-…

https://topwar.ru/136872-pilot…



https://ru.wikipedia.org/wi…

https://kosmolenta.com/inde…

https://www.roscosmos.ru/

Источник: Конт

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