«Он ко мне с винтовкой»: Пригожин заявил о неадекватности и угрозах отца Фриске

По словам Иосифа Пригожина, Владимир Фриске позвонил ему с очень

неприятным разговором. В ходе беседы отец Натальи и Жанны Фриске перешел к

оскорблениям и угрозам.

«Мне звонит ее отец и угрожает, за мое мнение. Вы даже

не представляете, что он мне пишет. Вы даже не представляете уровень

оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это

какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек», – удивляется известный

продюсер.

Пригожин подчеркнул, что заменить Жанну Фриске нельзя.

Артистка была очень оригинальна в своем образе, поэтому любое копирование

обречено на провал. Когда же сестра вокалистки, Наталья, пытается повторить

многим полюбившийся образ, «в этом нет ничего хорошего». Иосиф считает, что те

люди, которые подбивают на это родственницу знаменитости, желают ей только

плохого.

«Заменить Жанну Фриске невозможно. Я бы не хотел, чтобы ее

называли пародистом», – высказался музыкальный деятель.

Иосиф Пригожин добавил, что у Владимира Фриске не все в

порядке с психикой. Реакция главы звездного семейства нездорова.

«По идее, это его прямиком в тюрьму нужно со всеми его

текстами, которые были в мой адрес. Говорил, что ему терять нечего, он и с

винтовкой ко мне может прийти. Может его в психбольницу поместить. Я

запротоколировал и сохранил все его сообщения. Я вообще не понял, какое он

право имеет затыкать другим рот», – сказал Иосиф Пригожин.

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 14 Дек 2019 в 8:03 PST

Ранее в

конфликте с телеведущим Дмитрием Шепелевым

продюсер выступал на стороне Владимира Фриске. Он не понимал, почему шоумен не

дает пожилому человеку встречаться с внуком. Теперь музыкальному менеджеру

многое ясно. Иосиф Пригожин надеется, что в скором времени услышит извинения.

Иначе он будет вынужден опубликовать угрозы. Об этом сообщает канал Рен-ТВ.

Напомним, ранее появились слухи, что экс-солистка группы

«Блестящие» Наталья Фриске решила вернуться на сцену. Поговаривают,

что штурмовать отечественный шоу-бизнес она будет в образе похожем на имидж

именитой родственницы. Иосиф Пригожин решил высказаться по этому поводу.

Продюсер раскритиковал решение Натальи Фриске.

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