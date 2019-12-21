Недорогой кроссовер Kia Sportage пользуется большим спросом

Южнокорейская компания Kia за период с января по ноябрь нынешнего года продала на мировом рынке свыше 80 тысяч кроссоверов Sportage.

Автомобиль сумел продемонстрировать увеличение спроса по сравнению с прошлым годом на 10 процентов. Кроме того, кроссовер Sportage существенно опередил по количеству продаж все остальные модели марки. Напомним, обновленная Sportage пока продается исключительно на китайском рынке. Стоимость автомобиля стартует от 109 тысяч юаней

Вместе с тем кроссовер продается с 1,4 и 2,0-литровыми моторами с мощностью до 161 л.с. Кроме того, новинка также получила 7-ступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод во всех комплектациях. В салоне применили продвинутый мультимедийный комплекс.

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