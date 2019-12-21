Автомобили марки Lexus признали самыми надежными

Компания Consumer Reports подготовила собственный рейтинг самых надежных автомобилей в мире.
В частности, для определения позиций проводился специальный опрос, в ходе которого удалось получить ответы от 100 тысяч автовладельцев, которые поделились своими предпочтениями, а также указали достоинства и недостатки машин отдельных брендов. Самой надежной оказалась премиальная марка Lexus, которая получила 81 из 100 баллов на всю линейку автомобилей актуальной генерации.
Также в тройку самых надежных брендов попали другие японские автопроизводители — Mazda и Toyota. В самом конце предоставленного рейтинга оказались компании Volkswagen и Acura, не сумевшие получить достаточного балла.
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