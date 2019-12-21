Автомобили марки Lexus признали самыми надежными

21.12.2019, 10:14, Новости дня

Компания Consumer Reports подготовила собственный рейтинг самых надежных автомобилей в мире.

В частности, для определения позиций проводился специальный опрос, в ходе которого удалось получить ответы от 100 тысяч автовладельцев, которые поделились своими предпочтениями, а также указали достоинства и недостатки машин отдельных брендов. Самой надежной оказалась премиальная марка Lexus, которая получила 81 из 100 баллов на всю линейку автомобилей актуальной генерации.

Также в тройку самых надежных брендов попали другие японские автопроизводители — Mazda и Toyota. В самом конце предоставленного рейтинга оказались компании Volkswagen и Acura, не сумевшие получить достаточного балла.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова исполнила поддержку в паре с выступающим за Италию, а ранее Чехию, фигуристом Ондржеем Готареком. Данный элемент фигуристка выполнила на репетиции мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina’s Fanpage (@teamzagitova) 20 Дек 2019 в 11:25 PST Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика