Илон Маск надеется на удачную посадку беспилотного корабля Starliner, которому не удалось осуществить стыковку с космической станцией, и пожелал ему успеха. NASA и Boeing планируют его возвращение на Землю 22 декабря.
Полет продолжается в нормальном режиме, сбои в системе жизнеобеспечения отсутствуют. Глава компании SpaceX Маск отметил трудности нахождения корабля на орбите, он надеется на быстрое восстановление летательного аппарата. Успешный старт 20 декабря с мыса Канаверал с последующим отделением от ракеты-носителя Atlas V не предвещал каких-либо неожиданностей. Однако в нужный момент двигатели не начали работу. По предварительной версии, в данном ЧП виновна система, рассчитывающая время полета. Планировалось, что после подъёма на высоту 181 км произойдет отделение Starliner, затем выход на орбиту и стыковка с МКС.
Испытательный полет одного из вариантов разработки собственного космического средства доставки астронавтов оказался неудачным. В настоящее время полет американских экипажей осуществляют российские «Союзы».
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