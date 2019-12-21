Исполнение песни «Выхода нет» Рагдой Ханиевой в шоу «Голос» не впечатлило зрителей

В первом прямом эфире вокального шоу «Голос» участница из команды наставника Сергея Шнурова Рагда Ханиева вышла на сцену с песней «Выхода нет» группы «Сплин». Многие зрители остались недовольны выбором композиции, замечая, что их абсолютно не впечатлило исполнение.

Пользователи Сети, смотревшие эфир, не отрицают, что подопечная Шнурова действительно обладает прекрасными вокальными данными, но вот выбранная для неё песня, вероятно, просто «неудачная», поэтому слушать её было сложно. Часть зрителей уверены, что Рагда Ханиева не смогла справиться с поставленной задачей, так как композиция не из её репертуара. Другие же говорят, что «непопадание» в ноты может быть связано с техническими проблемами, о чём говорит недоумение на лице Шнурова, когда певица из его команды фальшивила.



Кстати, не все зрители критикуют Ханиеву. Некоторые называют её выступление достойным внимания и согласны с решением жюри пропустить конкурсантку в следующий тур. При этом фолловеры рекомендуют в дальнейшем выбирать песни, в которых участница сможет «развернуться» и в полную силу продемонстрировать талант, информирует интернет-портал «iReactor».

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